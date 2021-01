Jahrzehntelang vergrabenes Fass in Deutschland gibt Rätsel auf

Hannover – Waldarbeiter haben in Niedersachsen in einem Erddepot möglicherweise Hinterlassenschaften der linksterroristischen RAF gefunden. In einem südlich von Hamburg im Wald vergrabenen Kunststoff-Fass lagen unter anderem Schriftstücke aus den 1980er-Jahren und Behälter mit noch unbekannten Flüssigkeiten, wie das Landeskriminalamt Niedersachsen mitteilte. Gefahr gehe von diesen aber nicht aus, bekundete ein Laborteam. Wegen des Alters der Funde sei nicht davon auszugehen, dass sich Hinweise auf die noch immer gesuchten Ex-RAF-Terroristen Ernst Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette ergeben werden, sagte eine LKA-Sprecherin gestern.