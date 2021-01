Startschuss für den Brandenberger Kienleitenlift

Brandenberg – 700.000 Euro investierten TVB und Gemeinde Brandenberg in die Erneuerung des Kienleitenliftes, der auch eine Beleuchtung und Schneeanlagen erhielt. Am Samstag konnte zur Gaudi der Kinder die Aufstiegshilfe von Heinrich Mühlegger, GF der Liftgemeinschaft, Bürgermeister Hannes Neuhauser, TVB-Obmann Gebhard Klingler und WB-Landesobmann Franz Hörl in Betrieb genommen werden.