Dem Photoarchiv seit 10 Jahren treu verbunden

„Ich habe mich schon von klein auf für alte Aufnahmen interessiert“, erzählt die heute 84-Jährige im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Damals hatten wir eine Ansichtskarte, die der Vater aus dem Krieg geschickt hat. Die hat mich sehr beschäftigt.“ Der Anstoß, systematisch nach historischen Bildern zu suchen, stammt eigentlich von Tochter Brigitte. „Sie war die treibende Kraft und hat mich mit der Begeisterung fürs Sammeln angesteckt“, erinnert sich Oliva Lukasser. Heute suchen Mutter und Tochter gemeinsam nach alten Ansichten aus Lienz, dem Isel- oder Pustertal, durchstöbern Flohmärkte und Antiquariate. In letzter Zeit hat sich die Suche Corona-bedingt auf das Internet verlagert. Mittlerweile umfasst die Sammlung an die 4000 Exemplare, säuberlich in Mappen geordnet. Es sind hauptsächlich Postkarten, die älteste zeigt eine Ansicht von Lienz aus dem Jahr 1870.

Wie schon seit zehn Jahren stellt Oliva Lukasser auch heute dem TAP immer wieder Neuerwerbungen zur Verfügung. Die Originale werden gescannt und gehen dann an die Besitzerin zurück. „Bilder aus meiner Sammlung sind bei verschiedenen Ausstellungen gezeigt worden, in Lienz, in Sillian oder in Obertilliach“, freut sich die alte Dame. Der Herkunftsnachweis „aus der Sammlung Oliva Lukasser“ ist schon deshalb sehr markant, weil ihr Vorname so selten ist. Das sei die alte Namensform von „Olivia“, erklärt Lukasser. Warum sie sich entschlossen hat, ihre Sammlung öffentlich sichtbar zu machen? „Dass ich die Bilder zur Verfügung stelle, soll Anreiz für andere sein, Altes zu bewahren. Es wird ohnehin viel zu viel weggeworfen“, meint die alte Dame, die zwar viele Fotos besitzt, selbst aber nicht abgelichtet werden möchte.