Südkorea ruft! Tiroler Hinterseer vor Wechsel vom HSV zum Ulsan FC

Innsbruck, Hamburg – Wenn der deutsche Traditionsklub Hamburger SV heute sein Heimspiel in der zweiten deutschen Bundesliga gegen den VfL Osnabrück bestreitet, wird Lukas Hinterseer wie so oft in dieser Saison zu keinen Einsatzminuten kommen. Diesmal hat das Fehlen einen konkreten Transfergrund. Der 29-jährige Kitzbüheler ist auf dem Sprung von Hamburg ins 8500 Kilometer entfernte Ulsan.