Sturz kostet Hauser Stockerl, Leitner in Oberhof Zweiter

Mit einer kleinen Unachtsamkeit im Finish hat sich Biathletin Lisa Hauser hat am Sonntag um den vierten Weltcup-Stockerlplatz in Serie gebracht. Nach dem letzten Schießen des Massenstart-Bewerbs von Oberhof kam die Tirolerin an dritter Stelle liegend zu Sturz und fiel schließlich noch auf Platz zwölf, 33,4 Sekunden hinter Siegerin Julia Simon aus Frankreich zurück. Bei den Männern schaffte Felix Leitner als Massenstart-Zweiter erstmals den Sprung auf ein Weltcup-Podest.