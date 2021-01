Ski-Damenchef Mitter: Müssen „zu den Verhältnissen kommen“

Siebenhofer war zweimal beste Österreicherin, am Samstag fuhr sie auf einer anspruchsvollen Piste auf Platz sieben und folglich in die Weltspitze. Damit könnte die Steirerin, die in der Trainingsgruppe WC3 von Wolfgang Grabner ihre Wurzeln als Allrounderin wiederentdeckt, eventuell schon einen WM-Startplatz in der rot-weiß-roten Problemdisziplin ergattert haben. Scheib lenkte mit schnellen Teilzeiten und ihrer Angriffslust die Aufmerksamkeit auf sich. Nur signifikante Patzer verhinderten bessere Platzierungen als 24 und 16.

Der nächste Riesentorlauf wird am Dienstag, 26. Jänner, am Kronplatz in Südtirol ausgefahren. Bis dahin wollen die ÖSV-Damen vorzugsweise auf der Reiteralm an etwaigen Defiziten arbeiten. „Ich weiß, wo ich mich steigern kann, was ich zu tun habe“, meinte Liensberger. Für Siebenhofer und Mitter geht es nach einem Ruhetag hingegen weiter Richtung Schweiz, wo am kommenden Wochenende in Crans-Montana zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm stehen. „Ich freue mich schon auf das Abfahrt-Fahren“, sagte Siebenhofer.