Sturm Graz trauert verpasster Tabellenführung nicht nach

Sturm Graz hat am Sonntag im ersten Fußball-Bundesliga-Spiel des Jahres den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Dennoch hielt sich die Enttäuschung darüber in Grenzen, denn angesichts einer über 60-minütigen Unterzahl nahm man ein 0:0 beim WAC gerne mit. „Bei diesem Spielverlauf müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, resümierte Kapitän Stefan Hierländer.

Sein Club liegt derzeit als Sechster gerade noch über dem Meistergruppen-Strich, nächster Gegner ist am Samstag in der Lavanttal-Arena der TSV Hartberg. Für Sturm geht es bereits am Freitag in Wien gegen Rapid weiter. Schon mit einem Punkt wären die Grazer zumindest für zwei Tage Tabellenführer, weil der aktuelle Spitzenreiter Red Bull Salzburg, der nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Steirern liegt, erst am Sonntag in Altach antritt.