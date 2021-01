Neue Plattform für Web-Austausch von Künstlern und Kuratoren

Im Vernetzen und Organisieren hat Alexandra Grausam, die den Kunstverein das weisse haus im Jahr 2007 zunächst als wandernden Off-Space gegründet hat, viel Erfahrung. Auch das von ihr initiierte Projekt „AWAY - a project around residencies“ sorgte dafür, dass die Stipendiatinnen und Stipendiaten des Auslandsatelierprogramms des BMKOES die Ergebnisse ihrer Arbeit in Wien zeigen konnten. Diese beiden Plattformen werden nun Schauplatz von „Curator Meets Artist“ werden. Ursprünglich hatte Grausam gehofft, eine neue, eigene Plattform aufziehen zu können. Das nunmehrige Pilotprojekt könne aber durchaus in Zukunft weiterentwickelt werden.

Jene 19.000 Euro, die sie nun seitens des Bundes bekommt, will sie für Honorare für Kuratoren, Künstler und Moderatoren nützen. Immerhin sei die Mobilität derzeit massiv eingeschränkt, eines der - auch finanziell - wichtigsten Förderprogramme des Bundes könne nun nicht wie gewohnt für die künstlerische Entwicklung und Vernetzung sorgen. Aber auch, wenn Reisen wieder möglich sind, könne ihr Projekt hilfreich sein. „Selbst wenn ich ein tolles Stipendium für New York bekomme, heißt das noch nicht, dass ich es dort schaffe, einen speziellen Kurator zu treffen.“ Es herrsche heutzutage ein „extremer Anspruch“, sich international zu vernetzen, manchmal seien Künstler aber „vom Wesen her nicht der Outgoing-Typ“, erläutert Alexandra Grausam. Für ihr Projekt will sie einen Mix aus jungen, etablierten und freischaffenden internationalen Kuratoren zusammenstellen.

Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler, aber auch die Kuratorinnen und Kuratoren sollen zunächst in Form eines „Speed Datings“ die Möglichkeit bekommen, sich selbst kurz vorzustellen und sich so auch dauerhaft online zu präsentieren. Weil der Bund das Projekt fördert, werden einige der Stipendiaten, die das Programm nicht antreten können, mit an Bord sein. In einer zweiten Stufe soll es dann moderierte virtuelle Treffen zwischen Künstlern und Kuratoren geben, die etwa via Zoom stattfinden sollen. Für angemeldete Zuschauer können diese Treffen live verfolgt werden (Grausam: „sofern die Teilnehmer das wollen“), auch virtuelle Atelier-Führungen soll es geben. Anschließend werde eine geschnittene und grafisch aufbereitete Version des Videos online zugänglich gemacht. Das sorge für die nötige Nachhaltigkeit des Projekts, so Grausam. Aber auch später sollen die Künstler noch in privatem Austausch die Möglichkeit haben, mit „ihrem“ Kurator in Verbindung zu treten, um sich Unterstützung zu holen. „Es kann immer sein, dass man im Schaffensprozess mal feststeckt. Kuratoren können da ja oft sehr hilfreich sein“, so Grausam.