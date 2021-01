Wiener Impf-Vormerkplattform geht offiziell in Betrieb

können sich alle Wienerinnen und Wiener dafür registrieren. Dass das Interesse sehr groß ist, zeigte sich bereits am Wochenende: Am Samstag erfolgte der nicht beworbene „Soft Start“ der Plattform. Bis Sonntagnachmittag meldeten sich bereits 120.000 Personen an.

Die frühere Inbetriebnahme der Plattform erfolgte, um einen Zusammenbruch der Server am Montag zu vermeiden. Mit dem offiziellen Start am Montag wird die Registrierfunktion für die Impfung auf der Impfservice-Webseite prominent auf der Startseite platziert. Die Wienerinnen und Wiener können sich sowohl online als auch unter der Telefonnummer 1450 für die Coronavirus-Impfung registrieren. Eine Terminvereinbarung ist dort vorerst nicht möglich. Personen, die sich angemeldet haben, erhalten erst zu einem späteren Zeitpunkt Terminvorschläge. Bei der Registrierung sind persönliche Daten in ein Formular einzutragen. Von den jeweiligen Angaben hängt es ab, in welcher Phase man zur Impfung eingeladen wird.