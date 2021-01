Auch Deutschland fordert sofortige Freilassung Nawalnys

Auch Deutschland hat die umgehende Freilassung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gefordert. Russland sei durch seine eigene Verfassung und durch internationale Verpflichtungen an das Prinzip der Rechtstaatlichkeit und an den Schutz der Bürgerrechte gebunden, erklärte der deutsche Außenminister heiko Maas am Montag. „Diese Prinzipien müssen selbstverständlich auch gegenüber Alexej Nawalny zur Anwendung kommen. Er sollte unverzüglich freigelassen werden.“

Zuvor hatten bereits die EU, die USA und auch das österreichische Außenministerium die Freilassung Nawalnys gefordert. Nawalny war am Sonntag kurz nach seiner Landung in Moskau am Flughafen festgenommen worden. Der 44-Jährige war seit August in Deutschland, wo er sich von einer in Russland erlittenen Vergiftung erholte. Russische Behörden hatten bereits im Vorfeld seines Flugs von Berlin nach Moskau eine Verhaftung Nawalnys mit Verweis auf anhängige Strafverfahren angekündigt. Dem führenden Kritiker von Präsident Wladimir Putin drohen dreieinhalb Jahre Haft.