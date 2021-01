Studie zeigt erste Erfolge bei Impfkampagne in Israel

Die Ergebnisse betreffen Personen beider Gruppen, die aus verschiedenen Gründen Corona-Tests machen mussten - etwa weil sie Symptome oder mit Erkrankten Kontakt hatten. „Der Anteil der positiv Getesteten - ob symptomatisch oder asymptomatisch - war in der geimpften Gruppe 33 Prozent niedriger als in der nicht geimpften Gruppe“, sagte Balicer.

Die Zahl der Corona-Toten in Israel überstieg indes die Marke von 4.000. Wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, starben seit Beginn der Pandemie bisher 4.005 Menschen an oder mit einer Infektion. Binnen 24 Stunden seien zudem 5.616 Neuinfektionen registriert worden, 9,1 Prozent der Tests fielen positiv aus. Israel steckt inmitten der dritten Corona-Welle. Das Gesundheitssystem liegt nahe der Belastungsgrenze. Bis Freitag gilt ein Lockdown mit strikten Maßnahmen.

Das eigene Haus oder die eigene Wohnung darf nur in einem Umkreis von 1.000 Metern verlassen werden. In den kommenden Tagen wird mit einer Entscheidung über eine mögliche Verlängerung der Restriktionen gerechnet. Das Kabinett hatte bereits am Sonntagabend beschlossen, dass alle Menschen, die aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Brasilien einreisen, sich in eine zweiwöchige Hotel-Quarantäne begeben müssen.