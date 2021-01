Monster-Triple-Double von Doncic zu wenig für Dallas

Basketball-Star Luka Doncic hat am Sonntag mit 36 Punkten, 16 Rebounds und 15 Assists das 29. Triple-Double seiner Karriere verbucht und damit NBA-Legende Michael Jordan überholt. Trotzdem kassierte der Slowene mit den Dallas Mavericks eine klare 101:117-Heimniederlage gegen die Chicago Bulls. „In der zweiten Hälfte habe ich furchtbar gespielt. Ich war etwas egoistisch, weil ich 30 Punkte in der ersten Hälfte hatte“, meinte Doncic unmittelbar nach dem Match selbstkritisch.

Der 21-Jährige ist erst der vierte Profi in der NBA-Geschichte, der mindestens 35 Punkte, 15 Vorlagen und 15 Rebounds in einer Partie schaffte. Das gelang bisher nur den Allzeitgrößen Wilt Chamberlain und Oscar Robertson sowie James Harden, doch keiner war dabei so jung wie Doncic, der im ewigen Triple-Double-Ranking auf Platz 15 kletterte.