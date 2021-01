Alle tanzen zu Jerusalema: Hit mit neuer Tanz-Challenge begeistert

Ein Fuß nach vorne, viermal auf den Boden tippen, aufs andere Beine wechseln und den Fuß viermal auf den Boden tippen. So einfach ist der Grundschritt der Jerusalema Challenge. Dass ihn nun alle Welt tanzt, hat aber nicht nur damit zu tun, dass die Schritte für jedermann nachvollziehbar sind.

Master KG, ein südafrikanischer DJ und Musikproduzent, hat 2020 gemeinsam mit Sängerin Nomcebo Zikode das Lied Jerusalema eingespielt. Der Song wurde zum Welthit und rangiert nach wie vor in den Charts. Derzeit in Österreich auf Platz zwei. Das Video zum Lied inspirierte weltweit Menschen, sich auf eine so genannte „Challenge“ einzulassen. Das Wort, das auf Deutsch eigentlich „Herausforderung“ bedeutet, ist hier aber nicht ganz wörtlich zu nehmen. Denn die Interpretation der simplen Tanzschritte wird relativ frei ausgelebt.