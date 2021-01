Der in kühle Vernunft gehüllte Wahnsinn: Patricia Highsmiths Biographie

Innsbruck – „Sie war nicht nett. Sie war selten höflich.“ So beginnt Joan Schenkars große Biografie „Die talentierte Miss Highsmith“. Das Buch erschien 2015. Da jährte sich Patricia Highsmiths Tod zum 20. Mal. Auf mehr als 1000 Seiten gestaltet Schenkar aus, was es heißt, wenn man nicht nett und selten höflich ist. Konsequent ist man dann. Und kompromisslos. Eine Zumutung vielleicht, für die, die es gut mit einem meinen, aber eben auch ungefährdet, sich in konventioneller Langeweile zu verlieren.

Heute vor 100 Jahren wurde Patricia Highsmith geboren. Irgendwo in Texas. In New York wuchs sie heran. Las schon als Kind Studien über Feuerteufel und Spanner, ahnte früh, dass man den Menschen ihre Abgründe nicht ansieht. Schon in ihrem ersten Buch ging es um in kühle Vernunft gehüllten Wahnsinn, um das perfekte Verbrechen, das stattfindet, weil es möglich ist. „Zwei Fremde im Zug“ erschien 1950. Alfred Hitchcock adaptierte den Roman ein Jahr später für das Kino. Der Film machte Highsmith berühmt – und ermöglichte ihr, sich in Europa niederzulassen. Ihren zweiten Roman, „Salz und sein Preis“ (1954), musste sie trotzdem unter einem Pseudonym veröffentlichen. Sie erlaubte sich, eine – autobiografisch grundierte – lesbische Liebesgeschichte gut ausgehen zu lassen. Mordende Ehemänner waren gefragt, Frauen, die sich näherkommen, blieben Tabu. Erst 1990 bekannte sich High­smith öffentlich zu dem später als „Carol“ (2015) verfilmten Text.