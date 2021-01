Zusätzliche Autobahn-Ausfahrt soll Kufstein entlasten

Abhilfe, so Langkamp­fens Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser, könnte eine neue Autobahnabfahrt und Zufahrt für Schaftenau-Langkampfen bringen. Bis zu 3000 Fahrzeuge weniger würden dadurch durch Kufstein-Zell rollen, schätzt der Gemeindechef. Wobei man sich in Langkampfen die Abfahrt aus Richtung Kufstein und die Auffahrt Richtung Innsbruck wünscht. Ein voll ausgebauter A12-Knoten „ist an dieser Stelle nicht machbar“, weiß Ehrenstrasser.