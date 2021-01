St. Anton im Schnee: „Weichen säubern ist endlose händische Arbeit“

St. Anton am Arlberg – „Mit Hightech-Geräten wie Hochleistungsschleuder und Fräsen ist es bei der Räumung der Gleisanlagen nicht getan“, erläutert der Leiter des ÖBB-Anlagen-Service-Centers (ASC), Jürgen Neumayr. „Gerade auf der Arlbergstrecke können wir auf händische Räumarbeit nicht verzichten.“ Neumayr, zuständig für die Region West von Völs bis zum Bodensee, koordinierte den Räumeinsatz der vergangenen Tage: „Dass die Strecke wegen Lawinengefahr gesperrt werden muss, kommt ja öfter vor. Aber an so viel Neuschnee, wie wir jetzt in 48 Stunden bekommen haben, können sich auch langgediente Kollegen nicht erinnern.“