Barockkirche in Landeck im virtuellen Rundgang

Blick in die Landecker Burschlkirche: Die 2020 begonnenen Restaurierungsarbeiten dauern heuer und im kommenden Jahr an. Das barocke Gotteshaus entstand Mitte des 17. Jahrhunderts.

Landeck – An der Pestkirche am Burschl, einem Hügel im Stadtgebiet von Landeck, haben Experten erheblichen Sanierungsbedarf festgestellt. Größtes Problem war der massive Holzwurmbefall, der im geschnitzten Altar des Bildhauers Michael Lechleitner aus Grins (1614–1669) und in weiteren sakralen Kunstwerken festgestellt wurde.