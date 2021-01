Zwiegespaltene Perspektiven fürs Zillertal nach dem Lockdown

Ried, Mayrhofen – Den Zillertalern sagt man seit Jahrzehnten nach, touristisch auf der Überholspur unterwegs zu sein. Und nun die Vollbremsung aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen. Rund 50.000 Gästebetten stehen leer, in den riesigen Skigebieten droht das Liftpersonal zu vereinsamen und auf der sonst so staugeplagten Zillertalstraße ist plötzlich so viel Platz, dass Ausbaumaßnahmen gar nicht mehr nötig erscheinen.