Demo ohne Masken oder Abstand: Polizei überprüft ihre Taktik

10.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf der Straße, die meisten ohne Maske: Die Polizei will aus dem Wiener Demo-Samstag lernen und stellt ihre bisherige Taktik in Frage.

Wien – Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ließ gestern nur ausrichten, dass er nicht zufrieden sei, wie die Wiener Polizei am Samstag auf eine Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen reagiert hat. Dafür meldete sich am Nachmittag der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl in der APA zu Wort und kündigte an, Lehren aus den Ereignissen ziehen zu wollen: „Wir müssen bei der Ahndung von Verwaltungsübertretungen besser werden.“