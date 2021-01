Nach Schwarzl-Abwahl: Spannung vor Vize-Wahl in Innsbruck steigt

Klar festgelegt haben sich hingegen bereits die NEOS und die Alternative Liste Innsbruck (ALI). „Da für uns ein blauer Vizebürgermeister keine Option ist, werden wir Elli Mayr wählen“, stellt NEOS-GR Julia Seidl klar. Die NEOS könnten auch „sehr gut damit leben“, dass das Bildungsressort – das ja in Händen von Elisabeth Mayr liegt – im Vizebürgermeisteramt hoffentlich eine Aufwertung erfahre. Seidl und ihre Fraktionskollegin Dagmar Klingler-Newesely fordern zudem, dass Mayr ein zusätzliches Ressort übernimmt: „Wer mehr Verantwortung will, muss diese auch wahrnehmen.“ Generell erwarte man sich, dass die Koalition in Innsbruck nun endlich wieder das gemeinsame Ziel in den Vordergrund stelle, für die Bevölkerung zu arbeiten.