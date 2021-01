Das neue Gesicht von Prada kommt aus Tirol

Innsbruck, Wien, Mailand – 2020 war ein schwieriges Jahr für die Modebranche, dennoch drehte sich das Rad weite­r. Im guten Sinne für Greta Hofer. Das 21-jährige Model aus Steinach am Brenner war schon im Herbst auf dem Laufsteg der italienischen Modemarke Prada zu sehen. Im damaligen Interview mit der Tiroler Tageszeitung zeigte sich die Newcomerin erstaunt, dass ihre ersten Schritte in der internationalen Modewelt gleich so erfolgreich waren. „Es war wirklich überwältigend“, meinte sie damals.

Es ist nicht viel mehr als ein Jahr her, dass die junge Tirolerin ihre ersten Schritte in der Modelwelt machte. Inzwischen lebt Greta Hofer in Wien, studiert Kunstgeschichte und Literatur, wenn sie nicht gerade unterwegs ist. „Es war wirklich ein großes Glück, in dieser schwierigen Zeit arbeiten zu können“, meint Greta zur aktuellen Corona-Zeit und ist sich darüber im Klaren, dass es nicht allen so geht. In ihrem vorigen Beruf, Greta machte ursprünglich eine Ausbildung zur Barista, stehen die Chancen derzeit schlecht.