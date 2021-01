In Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) ist am Montag ein 64 Jahre alter Mann leblos in einem Wohnhaus aufgefunden worden. Nachdem die Leichenbeschau kein eindeutiges Ergebnis geliefert hatte, wurden weitere Überprüfungen angestellt. Das Ergebnis: „Keinerlei Verdacht auf Fremdverschulden“, wie Polizeisprecher Heinz Holub der APA mitteilte.