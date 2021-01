UN-Generalsekretär Guterres nach Kämpfen im Sudan „besorgt“

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich nach den Kämpfen in Darfur im Westen des Sudans „zutiefst besorgt“ gezeigt, wie sein Sprecher Stéphane Dujarric am Montag mitteilte. Guterres rief demnach die sudanesischen Behörden auf, die Lage zu deeskalieren, die Kämpfe zu beenden und Zivilisten zu schützen. Bei den heftigen Gefechten am Sonntag waren laut Angaben eines Ärzteverbandes 83 Menschen getötet und 160 Personen verletzt worden.

Zu der Gewalt sei es am Wochenende in einem Vertriebenenlager in Al-Junaina, der Hauptstadt des Bundesstaates West-Darfur gekommen. Zuvor hätte ein Mitglied des Volkes der Masalit ein Mitglied einer arabischen Bevölkerungsgruppe getötet, teilte ein Anwaltsverband in Darfur mit. Die Milizen hätten den Vorfall ausgenutzt und die Stadt angegriffen.