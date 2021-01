Nervosität vor Bidens Amtseinführung steigt: FBI überprüft alle Gardisten

25.000 Nationalgardisten verstärken die Washingtoner Polizei und den Secret Service. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in Washington patrouillieren würde“, sagte ein Gardist, dessen Einheit zuvor im Irak war, dem Guardian. Medien zufolge überprüft das FBI nun in Windeseile alle Gardisten. Grund: Am Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner war offenbar eine Reihe von Personen mit militärischer Vergangenheit beteiligt.