Test-Kits für Schulen mit Verzögerung, Betreuungsfrage neu evaluiert

Noch gilt es zwischen Ministerium und Bildungsdirektionen in den Ländern offene Fragen abzuklären. Eine davon: wie die Betreuungssituation an den Schulen aktuell und für die Semesterferien ausschaue. Bis Mittwoch haben die Länder Wien ein Update zu liefern. In Tirol lag die Betreuungsquote an den Schulen am Freitag im Schnitt bei 22,3 Prozent (an den Volksschulen bei 35 Prozent). Die Zahl der aktiv Corona-Positiven im Schulbereich ist im Gegensatz zur Vorwoche auf 98 gesunken. Die Bildungsdirektion mahnt Schulen wie Eltern, das Betreuungsangebot nicht überzustrapazieren. Nur weil viele Schüler vor Ort seien, werde es nicht auch einen Präsenzunterricht geben.