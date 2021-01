Nebendarsteller bei Drogenfall in Hauptrollen am Landesgericht

Innsbruck – Der zweitgrößte Drogenaufgriff in der Tiroler Kriminalgeschichte war am Montag Thema am Innsbrucker Landesgericht. Doch auf der Anklagebank saßen weder Schmuggler noch Hintermänner. Stattdessen waren die Hauptrollen im Gerichtssaal mit vier Nebendarstellern besetzt: einem Gelegenheitsdieb, seinem Helfer, einer vermeintlichen Dealerin und einem Lkw-Fahrer.