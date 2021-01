Mehr Schaden als Fortschritt: Kritik der ÖH an neuem Uni-Gesetz

Innsbruck – Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) Innsbruck zeigt sich mit der derzeit in Begutachtung befindlichen Novelle des Universitätsgesetzes nicht zufrieden. Diese richte mehr Schaden an, als sie Innovation und Fortschritt bringe, heißt es in einer Aussendung der ÖH. Besonders an der bereits im Vorfeld der Begutachtungsfrist diskutierten Mindeststudienleistung von 24 ECTS (Leistungspunkten) in den ersten vier Semestern übt die ÖH Innsbruck Kritik.