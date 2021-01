Unbekannte beschmierten zweisprachige Ortstafeln in Kärnten

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Bleiburg und in St. Kanzian am Klopeiner See zweisprachige Ortstafeln beschmiert. Nach Angaben der Polizei dürfte es sich um die gleichen Täter handeln. Sloweniens Ministerin für Auslandsslowenen, Helena Jaklitsch, hat die Beschmierung von zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten schärfstens verurteilt.