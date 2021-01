Zeit für einen neuen Anstrich: Sport und Luxus in der Mode vereint

Mit Luxusanzug und feinen Lederschuhen auf 3000 Metern spazieren und bei der Fashion Week in Mailand in Sporthose vor dem Mailänder Dom im Zelt campieren. Klingt nach verkehrter Welt. Doch genau das ist zurzeit gefragt. Als die italienische Luxusmarke Gucci auf Instagram vergangenen Herbst ein Video veröffentlichte, welches eine vor einer Bergkulisse wehende Zeltflagge mit der Aufschrift „The North Face x Gucci“ zeigt, brach Begeisterung in dem sozialen Netzwerk aus. Denn eine so genannte „Capsule Collection“ (Kapsel-Kollektion) vereint zwei erfolgreiche Marken mit vielen Fans weltweit.