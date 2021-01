Leitartikel zu EU-Streit mit AstraZeneca: Wenn Präpotenz auf Ohnmacht trifft

Dass nun ausgerechnet jenes Vakzin auslässt, das die Durchimpfung in der EU hätte massiv beschleunigen sollen, erklärt den Zorn der Politik auf AstraZeneca. Doch eigentlich überrascht die kurzfristige Ankündigung des britisch-schwedischen Pharmakonzerns, vorerst weniger als die Hälfte der vereinbarten Einheiten zu liefern, nicht.

Denn zumindest öffentlich machte das von der Universität Oxford entwickelte Vakzin mehr mit Pannen als mit belastbaren Daten von sich reden. Dokumentationsprobleme, Änderungen in der Dosierung – all das kann vorkommen. Im Falle von AstraZeneca/Oxford drängt sich allerdings schon länger der Verdacht auf, dass man vielleicht zu überheblich an die Sache herangegangen ist. Der Streit um die Lieferkürzungen bestärkt diesen Eindruck nur.