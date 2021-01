Trauer um „Hausherrn der Streif“: Klaus Reisch gestorben

Kitzbühel – Er galt als Herr der Streif und war weit über die Stadtgrenzen Kitzbühels hinaus bekannt. Am Dienstag ist Klaus Reisch im 93. Lebensjahr verstorben. Reisc­h war der Enkel von Ski- und Tourismuspionier Franz Reisc­h und Vater der Rasmushofwirtin und ehemaligen TVB-Obfrau Signe Reisc­h. Klaus Reisch stand nicht gerne in der Öffentlichkeit. Doch das Rampenlicht ließ sich für den Grundeigentümer des Zielbereichs beim Hahnenkammrennen nicht immer vermeiden.

Neben seiner Arbeit als Rechtsanwalt – er gründete 1958 eine Kanzlei – war er Landwirt, Gastwirt und Golfplatzbetreiber. So eröffnete Reisch im Jahr 1968 das erste Selbstbedienungsrestaurant mit dem Namen „Red Bull“ in der Region. Auch hier lieferte er sich später ein Match mit dem Getränkehersteller. Im Jahr 1977 folgte die Eröffnung des ersten öffentlichen Neun-Loch-Par-drei-Golfplatzes in Österreich, genau im Zielbereich der Streif.

„Die Stadt verliert einen großen Kitzbüheler mit einem sehr stark ausgeprägten Heimatbezug“, sagt Bürgermeister Klaus Winkler in einer ersten Reaktion. Auch Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Skiclubs, betont: „Klaus Reisch war ein wichtiger Teil der Geschichte Kitzbühels.“ Er habe einen großen Teil dazu beigetragen, dass das Hahnenkammrennen sich so entwickeln konnt­e. „Auch hat Klaus Reisc­h immer Grund und Boden geschützt und nicht verkauft, was in Kitzbühel nicht selbstverständlich ist“, erklärt Huber.