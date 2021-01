Eishockey-Weltverband entzieht Weißrussland die WM

Der Eishockey-Weltverband (IIHF) hat Co-Gastgeber Weißrussland angesichts des großen politischen und wirtschaftlichen Drucks die A-Weltmeisterschaft in diesem Jahr entzogen. Die Entscheidung des Exekutiv-Komitees der IIHF am Montag sei aufgrund „von Sicherheitsbedenken“ getroffen worden, teilte der Verband mit. Die Kritik war angesichts der Machenschaften von Machthaber Alexander Lukaschenko zuletzt immer größer geworden.

IIHF-Präsident Rene Fasel - der in der Vorwoche mit einem Besuch bei Lukaschenko für Aufregung gesorgt hatte - bezeichnete den WM-Entzug als „bedauerlich“, aber „unvermeidlich“. Binnen einer Woche soll entschieden werden, wo die WM, die vom 21. Mai bis 6. Juni im lettischen Riga und im weißrussischen Minsk geplant war, nun stattfinden soll. Im Gespräch waren zuletzt nur Riga oder die Ausweichnationen Dänemark oder die Slowakei. Am 25. und 26. Jänner tagt das Exekutiv-Komitee erneut. Spätestens dann soll Klarheit geschaffen werden, wo die WM nun stattfindet. Österreich ist 2019 in die B-Gruppe abgestiegen.