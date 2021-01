Leitartikel zur Lockdown-Entscheidung: Zaghafte Öffnung, mehr nicht

Seit Tagen berät die Bundesregierung mit Wissenschaftern, den Landeshauptleuten und den Oppositionsparteien, wie es nach dem 8. Februar weitergehen soll. An diesem Tag sollte bekanntlich der harte Lockdown plangemäß zu Ende gehen. Sollte – weil eine vollständige Aufhebung der harten Restriktionen definitiv nicht in Frage kommen wird. Dazu sind die Infektionszahlen nach wie vor zu hoch. Die Situation hat sich zwar merklich entspannt, vor allem in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen, eine vollständige Öffnung rechtfertigt das aber nicht. Darüber hinaus stimmen die Beispiele anderer Länder nachdenklich. Auch in Deutschland, Italien, der Schweiz wird wie überall in Europa heftig über die weitere Vorgangsweise und die Aufhebung beziehungsweise Verlängerung von Einschränkungen debattiert. Österreich befindet sich also in bester Gesellschaft.