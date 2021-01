Nehammer zu Abschiebung: „Die Ursache liegt bei den Eltern“

Wien – Zumindest in den nächsten fünf Jahren ist für die Donnerstagfrüh nach Georgien abgeschobene Familie keine Rückkehr nach Österreich möglich. So lange gilt auch für die Kinder das Einreiseverbot, das mit einer Abschiebung automatisch verbunden ist. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) anerkennt die Tragik des Falles. Die Verantwortung sieht er aber nicht bei sich oder den Behörden, sondern bei den Betroffenen. Diese hätten das Asylrecht „missbraucht“, sagte er gestern: „Die Ursache für all das, was hier passiert ist, liegt bei den Eltern. Sie haben offensichtlich in ihrem Tun das Kindeswohl nur wenig im Auge gehabt.“