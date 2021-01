Innsbrucker Koalition tritt nach Vize-BM-Wahl weiter auf der Stelle

Markus Lassenberger von der FPÖ ist nun der erste Stellvertreter des grünen Bürgermeisters Georg Willi (links). © Thomas Böhm

Innsbruck – Die Anzahl der Presseaussendungen, die man sich täglich schickt, ist größer als die Gemeinsamkeiten. Diese Gleichung geht in der Innsbrucker Stadtregierung weiterhin nicht auf. Eine Woche nach der Wahl von FP-Kandidat Markus Lassenberger zum Vizebürgermeister tritt die Koalition weiter auf der Stelle.

Donnerstagabend tagte die Innsbrucker ÖVP. Was in der Presseaussendung darauf verklausuliert wurde, war eigentlich eine klare Botschaft an den Bürgermeister. Übersetzt hieß das: Die ÖVP sieht keine Notwendigkeit, die NEOS ins Boot zu holen, und pocht auf das bestehende Koalitionsabkommen. „Wenn der Bürgermeister der Meinung ist, dass zusätzliche Fraktionen in Gespräche eingebunden werden sollten, stehen wir dem offen gegenüber“, zeigte man sich trotzdem gesprächsbereit.

Willi will die Lage intern analysieren

Freitagvormittag war dann die SPÖ dran. Klubobmann Helmut Buchacher erkannte, dass der Vorschlag, die NEOS anstelle von Für Innsbruck ins Boot zu holen, „offensichtlich nicht durchsetzbar“ ist, und forderte den Stadtchef auf, „die gesamte Koalition zusammenzubringen und reinen Tisch zu machen“. Man sei bereit, für Innsbruck zu arbeiten – und erwarte vom Bürgemeister „jenseits persönlicher Befindlichkeiten“ dasselbe.

Dann war Georg Willi am Zug. „Als direkt gewählter Bürgermeister brauche ich Koalitionspartner, auf die ich mich verlassen kann – FI ist das seit der Wahl von FPÖ-Vizebürgermeister Lassenberger nicht mehr.“ Er, Willi, werde weiterhin an einer Lösung arbeiten und will intern die Lage analysieren. Der Bürgermeister sucht mit den NEOS und ALI das Gespräch, an deren Einbindung man jedenfalls festhalten möchte.