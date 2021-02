Nächste Postenbesetzung wartet: Innsbrucker Rathaus weiter im Umbruch

Innsbruck – Es sind bemerkenswerte Veränderungen im Innsbrucker Stadtmagistrat in den vergangenen Monaten. Teils durch Pensionierungen, teils durch persönliche Veränderungen sind etliche Spitzenjobs in der Stadt neu ausgeschrieben worden. Was allen gemein ist: Sie alle wurden von politischen Nebengeräuschen und Kritik begleitet.