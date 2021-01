USA heben Einreise-Verbote für Passagiere aus Europa auf

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat ein Ende des Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas in die USA angeordnet. Die Reisebeschränkung werde zum 26. Jänner aufgehoben, teilte Trump am Montagabend (Ortszeit) mit. Ab diesem Datum ist bei allen internationalen Flügen in die USA vor der Abreise der Nachweis eines negativen Corona-Tests für alle ausländischen Einreisenden vorgeschrieben.