Ein paar Zeilen Dankbarkeit: Sich über die kleinen Dinge erfreuen

„Enjoy the little things. Genieße die kleinen Dinge.“ Der Magnet mit dieser Aufschrift ist das Geschenk einer Freundin zum Jahreswechsel und heftet seitdem unübersehbar am Back­ofen. Genau dieser Satz ist doch das perfekte Motto für das Jahr 2021. Die Worte sollen stets daran erinnern, wie wertvoll es ist, sich an Kleinigkeiten zu erfreuen.