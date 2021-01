20 Soldaten bei Angriffen im Norden Afghanistans getötet

Bei Angriffen in zwei Gebieten der nordafghanischen Provinz Kunduz sind mindestens 20 Soldaten getötet worden. Kämpfer der militant-islamistischen Taliban hätten über Nacht Einrichtungen der Soldaten in der gleichnamigen Provinzhauptstadt sowie im Bezirk Dasht-e Archi attackiert, sagte Provinzratschef Yusuf Ayubi am Dienstag. Weitere sieben Menschen seien dabei verletzt worden. Vom Verteidigungsministerium und von den Taliban gab es zunächst keine Stellungnahme.