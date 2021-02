TT-Leitartikel über den Lockdown: Erste Lockerungen auf Bewährung

Zuletzt war die Ungeduld und auch der Unmut in Österreich – wie in viele anderen Ländern – über die harten Einschnitte weiter gewachsen, gerade auch in der Wirtschaft und bei Eltern. Und diesem Druck gibt die Regierung jetzt doch nach, etwas zumindest, und lockert die rigiden Regeln bei Handel, Dienstleis­tungen und Schulen. Einen Tag vor dem Murmeltiertag (in Punxsutawney in den USA soll das Murmeltier Phil voraussagen, wie lange der Winter noch dauert) kam damit aus Wien das Zeichen, dass dieser schier endlose Lockdown-Winter vielleicht doch in absehbarer Zeit enden könnte.