Im Zirler Wohnbaustreit scheinen die Brücken abgebrochen

Die Gemeinde Zirl möchte wissen, ob bei einer Wohnanlage am Franz-Seelos-Weg (gr. Bild) die „Zirler Regelung“ punkto Wohnbauförderung eingehalten wurde. Dieselbe Firma plant am Schlossbach ein weit größeres Projekt. Auch ein gestoppter Brücken-Neubau (r. u.) erhitzt die Gemüter.

Zirl – Die Fronten sind verhärtet. Wie berichtet, plant die Firma Eglo Immobilien westlich der Mündung des Zirler Schlossbachs in den Inn ein Wohnbau-Großprojekt. Die Dimension (anfangs waren 90 Wohnungen geplant) und die Zufahrtssituation ließen Anrainer auf die Barrikaden gehen, sie sammelten über 600 Unterschriften. Auch mit der Marktgemeinde gelang bisher keine Einigung über die Wohnungsanzahl und den Anteil leistbaren Wohnens.

Nun hat sich die brisante Lage weiter zugespitzt: Denn die Gemeinde wirft die Frage auf, ob bei einem früheren Wohnbauprojekt der Firma, einer im Herbst 2020 bezogenen Eigentumswohnanlage in der Franz-Seelos-Straße mit 30 Einheiten, die damals gültige „Zirler Regelung“ eingehalten wurde. Diese sehe bei Anlagen über vier Wohnungen vor, dass 60 Prozent der Einheiten zu Wohnbauförderkonditionen an Zirler zu gehen haben, betont die Gemeinde.

Zusatzpreisvereinbarungen seien auch bei wohnbaugeförderten Wohnungen möglich, „aber nicht in dieser Größenordnung“, meint Öfner.

Otto Flatscher, Leiter der Abteilung Wohnbauförderung beim Land, nannte in der Gemeinderatssitzung das Beispiel einer 106-m²-Wohnung mit einem Basiskaufpreis von 367.000 Euro, bei der die Kaufverträge einen Zusatzpreis für Umplanungen und Standardanhebungen von 135.000 Euro auswiesen. Dies im Rahmen der Wohnbauförderung darzustellen, sei „denkunmöglich“.

Nun fordert der Gemeinderat (der beim Schlossbach-Wohnprojekt übrigens gespalten ist) einstimmig die entsprechenden Unterlagen von der Firma Eglo, insbesondere eine Aufstellung, was für die Zusatzpreise geleistet wurde. Sollte dies weiter abgelehnt werden, sei eine Pönale für jene Einheiten fällig, die gemäß Wohnbauförderkonditionen zu veräußern gewesen wären. Ansonsten sehe die Gemeinde das als „schweren Vertragsbruch“ und werde mit der Firma für zumindest fünf Jahre keine Gespräche über Raumordnungsverträge mehr führen.

GF Daniel Kostenzer von Eglo Immobilien zeichnet ein völlig konträres Bild: Man habe die Zirler Regelung „auf Punkt und Beistrich eingehalten“. Darin stehe nämlich nicht, „dass man um Wohnbauförderung ansuchen muss, sondern dass man wohnbauförderungsfähig bauen muss“ – was man auch getan habe. Von den Käufern, übrigens sogar zu über 75 % Zirler, „wollte keiner die Wohnbauförderung in Anspruch nehmen, alle wollten Standarderhöhungen“. Zum Teil seien die Käufer auch nicht wohnbauförderungswürdig gewesen.

Zwischen Gemeinde und Eglo gibt es aber noch eine harte Konfliktlinie: Die Firma hat eine desolate, in ihrem Besitz stehende Brücke über den Schlossbach abgerissen und mit einer Neuerrichtung begonnen – diese Arbeiten aber mittendrin eingestellt.

Der Gemeinderat fordert nun einstimmig eine Wiedererrichtung, mit dem Argument, die Gemeinde habe ein Servitut ersessen, was die Nützung der Brücke durch Fußgänger und Radfahrer angeht. Zudem sei die Brücke als Zufahrt auch Voraussetzung, um überhaupt raumplanerische Überlegungen für das Planungsgebiet am Schlossbach anstellen zu können.

Kostenzer dreht den Spieß um: „Solange wir nicht wissen, was wir auf der anderen Seite des Schlossbachs bauen dürfen, nehmen wir nicht Mehrkosten für eine zweispurige Brücke in die Hand.“ Und was ein etwaiges Servitut angehe, vertrete man die gegenteilige Rechtsauffassung.