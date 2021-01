Im Zeichen der Menschlichkeit: Van der Bellen sprach zu Botschaftern

Wien – Die traditionelle Ansprache vor den Botschaftern fand im Zeichen der Pandemie virtuell statt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief dabei am Dienstag zu mehr Dialog, Zusammenarbeit und Menschlichkeit auf. Er erinnerte an das Krisenjahr 2020. Die Hoffnung, die Van der Bellen formulierte: ein Mehr an internationaler Zusammenarbeit. Denn die Isolation führe in eine Sackgasse.