Italiens Premier stellt sich entscheidendem Vertrauensvotum

Italiens Premier Giuseppe Conte hat vor einer heiklen Vertrauensabstimmung im Senat um Unterstützung für seine Regierung geworben. Dabei sparte er nicht mit Kritik am Bündnispartner Italia Viva, der mit dem Austritt aus der Koalition am Mittwoch Italien in eine Regierungskrise gestürzt hat. Der Senat, in dem Contes Regierungskoalition nach dem Ausscheiden von Italia Viva (IV) nicht mehr über die Mehrheit verfügt, entscheidet am Dienstag über die Zukunft der Regierung.