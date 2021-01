Wenig verloren, Neues gewonnen: Was vom Heim-Unterricht bleibt

Innsbruck – Ein Jahr im Leben eines Siebenjährigen macht ein Siebtel seiner Lebenszeit aus. Ein Jahr im Leben eines 40-Jährigen ein Vierzigstel von dessen Lebenszeit. Mit diesem Rechenbeispiel kann man sich vorstellen, wie lange Schülern die Zeit vorkommt, die sie bereits auf den Unterricht in der Klasse verzichten müssen. Die Pandemie ist für viele Kinder und Jugendliche noch dazu die erste Krise, die sie erleben. Die mit Corona verbundene Unsicherheit macht ihnen häufig Angst – und Angst behindert beim Lernen.

Dazu kommt, dass trotz vieler Stunden im Home-Schooling der Lernstoff über den Bildschirm nicht immer gleich gut vermittelt werden kann wie im Präsenzunterricht. Nicht in allen Fächern kann der ganze vorgesehene Stoff durchgenommen werden.

„Schule lebt grundsätzlich vom didaktischen Dreieck: den Inhalten, die von Schülerinnen und Schülern und Lehrenden gemeinsam erarbeitet werden. Das digitale Lernen, auch wenn es technisch funktioniert, kann die unmittelbare Beziehung nicht kompensieren, die aktuell fehlt. Es hat eine Verschiebung von den Unterrichtenden auf die Eltern gegeben“, sagt Christian Kraler vom Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung an der Uni Innsbruck.

Manche Eltern könnten Unterstützung leisten, manche nicht, aus unterschiedlichsten Gründen. Fazit: Es wird zwar keine ganze Generation an Bildungsverlierern geben. Doch die Schere der Bildungsungerechtigkeit hinsichtlich der sozialen Schichten klafft nach beinahe einem Jahr mit Corona noch weiter auseinander.

„Mit Zahlen muss man vorsichtig umgehen, weil sie sich schwer von einer Region auf eine andere umlegen lassen. Der Ballungsraum Wien etwa hat andere Herausforderungen als ein Dorf in Tirol. In Tirol scheint es so, dass wir im Mittel etwa drei Prozent der Schüler nicht erreichen. Es gibt hier eine hohe Übereinstimmung mit jenen, die auch im Regelunterricht schwer zu erreichen sind“, sagt Kraler. Das seien vor allem Kinder aus sozial benachteiligten und bildungsfernen Schichten. „Die Krise ist ein Vergrößerungsglas für Schwachstellen des Bildungssystems, die es schon zuvor gegeben hat.“