Innsbrucker Grüne erhöhen vor Wahl Druck auf ÖVP und Für Innsbruck

Innsbruck – Einen Tag vor der Wahl eines neuen Vizebürgermeisters bzw. einer neuen Vizebürgermeisterin ist sich die Innsbrucker Viererkoalition alles andere als grün. Mehrere Gesprächsrunden in den vergangenen Tagen haben kein Ergebnis darüber gebracht, wie die Zusammenarbeit in Zukunft nun aussehen soll. Heute Abend sollen Grüne, ÖVP, Für Innsbruck und SPÖ erneut zusammenkommen.

Vor diesem finalen Termin droht nun allerdings die Situation zu eskalieren. Kurz nach der Verhandlungsrunde am Dienstagvormittag haben die Grünen die Koalitionspartner nämlich öffentlich unter Druck gesetzt. In einer Aussendung verkündet Bürgermeister Georg Willi, dass er und seine grüne Fraktion SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr bei der morgigen Vizebürgermeisterwahl unterstützen werden. Die Grünen raten zudem ihren Koalitionspartern, es ihnen gleichzutun – außer sie wollen die Koalition nicht mehr weiterführen. „Der Kandidat der FPÖ, Markus Lassenberger, kann für FI und ÖVP keine Alternative sein“, lässt die grüne Klubobfrau Renate Krammer-Stark medial ausrichten.

Diese Drohgebärde kommt bei den Adressaten nicht so gut an. Besonders bemerkenswert: Die Grünen sprechen in der Aussendung auch von „Zugeständnissen“ in Form eines „Kommunikationspakets“ und dem Angebot, das Straßen- und Verkehrsrecht bei Bürgermeister Willi zu belassen (anstatt es der abgewählten Uschi Schwarzl zurückzugeben). Der große Wurf ist das wohl nicht. Teil des „Kommunikationspakets“ soll übrigens auch die Vereinbarung sein, sich nichts mehr über die Medien auszurichten und mehr miteinander zu reden. Aber vielleicht gilt das ja erst für die Zeit nach der Vizebürgermeisterwahl.