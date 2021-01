Vögel in Reutte haben’s gut: Pensionist hilft unzähligen durch den Winter

Reutte – Wer im Sintwag – ein Hügel im Reuttener Talkessel nahe dem Bezirkskrankenhaus – im Wald spaziert, hört auf einem 900 Meter hoch gelegenen Plätzchen schon von Weitem die Singvögel zwitschern. Die Bäume dort sind voll mit verschiedensten Meisen, Tannenhähern, Waldbaumläufern, Rotkehlchen oder Spechten. Kein Zufall. Ein großes Vogelhaus versorgt ganze Flugscharen mit Nahrung – eine winterliche Futterstelle, die dem allgemeinen Rückgang der Vogelpopulationen zumindest kleinräumig entgegenwirkt. Die Rede ist nicht von einem von Experten getragenen Vogelschutzprojekt, sondern von der beherzten Initiative eines Pensionisten. Gewiss kein Ornithologe, sogar den Begriff Hobbyornithologe würde Ernst Koch wohl ablehnen. Der ehemalige Postbus­chauffeur hat einfach ein Herz für Tiere und will zudem daheim nicht ganz untätig den Tag verbringen.

Dieses „nicht ganz untätig sein wollen“ würden Außenstehende als schweres Understatement des 67-jährigen Reutteners bezeichnen. Koch hatte vor fünf Jahren bei seinen täglichen Spaziergängen mit Hündin Lexi im Sintwag ein kleines Vogelhaus entdeckt und sich gedacht, da möchte er auch eines anbringen. Schnell stellte er fest, dass die Futterstelle trotz guten Nachschubs immer leer war. Also probierte er es im folgenden Winter schon mit zwei Futtersilos. Auch diese schienen genauso schnell ihren Inhalt zu verlieren. Expandieren!

In einer eigenen Box können sich Eichhörnchen bedienen.

Ernst Koch nahm Kontakt mit Reuttes Waldaufseher auf und fragte, ob er ein größeres Vogelhaus aufstellen dürfe. Ja, hieß es, aber es dürfe nichts an Bäumen angebracht werden. Koch plante eine Vorrichtung, mit der er das Vogelhaus zum Befüllen absenken und dann wieder auf fast drei Meter hinaufdrehen konnte. Ein guter Bekannter mit handwerklichem Geschick, Herbert Larcher, setzte Kochs Ideen um. Das Holzkonstrukt wurde in den Wald gebracht und dort aufgestellt.

Die Mengen, die an die Vögel verfüttert werden, sind ansehnlich. Im vergangenen Jahr hat Koch 360 Kilogramm Vogelfutter mit dem Rucksack in den Wald geschleppt. Ein teures Hobby, wie seine Frau Rosi manchmal anmerkt. Eine kleine Spendenkasse ist zwar angebracht, aber meist leer. Beim Lokalaugenschein waren auch gerade einmal sieben Cent in der Box.