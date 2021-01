Wieder neue Widmung für umstrittenes Gewerbegebiet in Schwaz

Schwaz – Die neue städtische Entwicklung im Schwazer Osten, Ortsteil Ried, sorgt seit dem Vorjahr für viel Diskussionsstoff. Etwa elf Hektar sind bereits für ein Gewerbegebiet umgewidmet. Weitere 14 Hektar in Hanglage sollen für Wohnraum verbaut werden. Doch da spießte es sich im Gemeinderat. Aber auch die Bauer­n lehnten sich gegen den großen Grundverbrauch am „äußersten Rand der Stadt“ auf. Die Opposition knüpfte für eine Zustimmung einige Bedingungen an das geplant­e Projekt, die TT berichtet­e. Seither liegt die städtische Erweiterung auf Eis – zumindest was das Wohnen angeht, denn am Gewerbegebie­t wird schon gebaut.