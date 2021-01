Schülerinnen an der LLA St. Johann sind jetzt Käsekenner

Die Ausbilderinnen mit den ausgezeichneten Schülerinnen der LLA Weitau in St. Johann.

St. Johann i. T. – Vor Kurzem wurde an der LLA St. Johann in Tirol – Weitau erstmals die Prüfung zur diplomierten Käse­kennerin abgewickelt. Dabei handelt es sich um ein­e österreichweit zertifizierte Ausbildung, welche in der Weitau mit vielen Fachbereichen verknüpft werden kann: Service und Gastronomie, Marketing, Landwirtschaft, Produktverarbeitung und Direktvermarktung.