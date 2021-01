Regierung unterstützt Veranstalter mit 300 Mio. Euro

Die EU-Kommission hat den von der Bundesregierung geplanten Veranstaltungs-Schutzschirm genehmigt. Eine diesbezüglich bereits im Dezember getroffene Einigung über die mit insgesamt 300 Mio. Euro veranschlagte Unterstützungsmaßnahme wurde am Dienstag bestätigt. Der maximale Bezugswert pro Veranstalter beläuft sich vorerst auf 800.000 Euro, über eine Erhöhung sei man weiterhin in Gesprächen. Anträge sind damit ab sofort möglich.

Im Dezember war noch ein maximaler Beihilfenwert von bis zu 1 Mio. Euro pro Veranstalter in Aussicht gestellt worden, nun sind es einstweilen 800.000 Euro. „In einem nächsten Schritt verhandeln wir mit der EU-Kommission über eine Erhöhung auf bis zu 3 Mio. Euro pro Veranstaltung“, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer Aussendung. „Das ist vor allem für große Events, darunter auch Messen und Kongresse, besonders wichtig.“