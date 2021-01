Wohnen, Verkehr, Betreuung: Gemeinde Waidring baut für Zukunft vor

Waidring – Auch wenn Bürgermeister Georg Hochfilzer so wie alle seine Kollegen im heurigen Jahr mit reduzierten Einnahmen rechnet, wird in der Gemeinde Waidring kräftig investiert: Eines der wichtigsten Projekt ist für den Gemeindechef der Grundkauf für leistbares Wohnen. „Wir haben schon seit 30 Jahren ein Baulandmodell. Da waren wir quasi Vorreiter“, erzählt Hochfilzer von rund 7500 Quadratmetern Grund, der noch heuer „entwickelt“ werden soll. Zwischen zehn und 15 Häuser sollen dabei entstehen. Zumindest die Erschließung und der Bebauungsplan sollen heuer noch gemacht werden. Bis zum Vorjahr hatte die Gemeinde noch Baulandreserven, jetzt sind diese aufgebraucht. Geschuldet einem moderaten Wachstum in der kleinen Gemeinde, die mittlerweile auf 2100 Einwohner angewachsen ist.